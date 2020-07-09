"TÜRK HALKININ EŞSİZ VE DOKUNAKLI MİSAFİRPERVERLİĞİNİ DENEYİMLEDİM"

Türkiye'deki görevine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Kasım 2016'da güven mektubunu sunarak başlayan Silva, Antalya'daki etkinliğe ilişkin "Öte yandan, bu çekici ülkeye geldiğimden bu yana vurguladığım gibi, bu yolculuk sırasında da hem Türk makamlarının hem de Türk halkının eşsiz ve dokunaklı misafirperverliğini bir kez daha deneyimledim." değerlendirmesinde bulundu.

Silva, Türkiye'nin önde gelen özelliklerinden birinin, "antikle moderni, medeniyetin kökleriyle mavi denizi birbirine bağlayan Antalya'nın cazibesi" olduğuna işaret ederek, Türkiye'de tüm güzelliklerin, doğanın ve tarihin bir arada bulunduğuna dikkati çekti.