Alman hükümetinin Turizm Sorumlusu Thomas Bareiß, corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilen seyahat uyarısının kısa sürede kaldırılması yönünde olumlu mesajlar verdi.

RTL televizyonuna konuşan Bareiß, Türkiye'ye seyahat uyarısının kaldırılması şansını iyi gördüğünü belirterek, "Durum iyi olursa, ki geçen hafta iyiydi, oldukça hızlı bir şekilde açılım için hazırlık yapabiliriz" dedi.

Bareiß, "Bu bağlamda, seyahati mümkün kılmak için önümüzdeki günlerde ne yapabileceğimizi düşünme aşamasındayız" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

DW Türkçe'nin aktardığına göre Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili politikacı, vaka sayısının düşük olmasının yanı sıra turistlerin evlerine yeniden sağlıklı bir şekilde dönebilmesi için Türk sağlık sisteminin salgının üstesinden gelebilmesinin gerekli olduğunu vurguladı.

Bareiß, Türk hükümet yetkilileri ile geçen hafta yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini de sözlerine ekledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçen hafta Berlin'de temaslarda bulunmuştu.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: KARAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR

Geçtiğimiz günlerde Almanya'da kritik temaslarda bulunan Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonrasında gerçekleştirilen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Çavuşoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

Almanya bizim ticaret konusunda en önemli ortaklarımızdan. Seyahat ve turizm konusunu da bugün ele aldık. Biz güvenli ve sağlıklı ortamda Almanya ve diğer ülkelerden gelecek misafirlerimizi ağırlamaya hazırız. Tüm önlemlerimizi aldık. Zaten uçuşlar başladı, 8 şehre THY uçuyor. Özel şirketlerimiz uçmaya başladı. Turistler de yavaş yavaş gelmeye başladı. Ama burada önemli olan objektif veriler çerçevesinde seyahat uyarısı kararını gözden geçirmesidir. Biz son rakamları da Heiko'ya verdik. Sağlık konusunda en iyi konulardan birisi Almanya diğeri de Türkiye'dir. Zaten Dünya Sağlık Örgütü de bu konuda hakkımızı veriyor. AB'nin listesinde görüyoruz ki siyasi kararlar alınmış.

Ben inanıyorum ki bugünkü görüşmemizden sonra bu konudaki kararları birlikte alacağız. Turizm önemli ama en önemlisi de insanların sağlığı. Bizim için Türk vatandaşlarımız kadar Alman vatandaşlarının da sağlığı önemli. Bunu da vurguladık bunu. Ben bugün burada samimi ve verimli toplantı için dostum Heiko'ya da teşekkür ediyorum.

Görüşmelerin olumlu neticelenmesini umuyorum. İnşallah yakın zamanda turistleri ağırlayacağız.