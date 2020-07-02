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    • 02.07.2020 13:32
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    'den Türkiye’ye uygulanan hakkında gelişmesi! Kaldırılıyor

    heri... The , hükümetinin "hava köprüsü" planlarını etkili bir şekilde ortadan kaldıracağını ve 75 ülkeden gelenler için corona virüsü karantina kurallarını sona erdireceğini bildirdi. Telegraph’a konuşan İngiliz hükümeti yetkilileri, Türkiye’ye uygulanan karantina uygulamasının da kaldırılacağını duyurdu. İngiltere, cuma günü Fransa, Yunanistan ve İspanya gibi ülkelerden gelen insanlar için 14 günlük karantina döneminden vazgeçeceğini açıklamıştı.

    Türkiye’ye uygulanan yasak hakkında flaş açıklama

    Gazete, 'nin hemen hemen tüm destinasyonlarına, Bermuda ve Cebelitarık dahil olmak üzere İngiliz bölgelerine ve Türkiye, Tayland, ve Yeni Zelanda'ya zorunlu olmayan yasağını kısa süre içinde kaldıracağını bildirdi.

    İngiltere Ulaştırma bakanlığı sözcüsü konuya yönelik açıklama talebine yanıt verdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson hükümeti, ülke dışından gelenlere 2 haftalık karantina uyguladıktan sonra, uluslararası seyahatin nasıl açılacağıyla boğuşuyor.

    Telegraph'a konuşan İngiliz hükümeti yetkilileri, Türkiye'ye uygulanan karantina uygulamasının da kaldırılacağını duyurdu. Kaynaklar, "100.000 kişide 9.7 vakanın görüldüğü Türkiye de 75 ülke arasında yer alacak. İngiltere'de bu oran 8.5 kişi olarak biliniyor" dedi. Öte yandan ismini açıklamayan bir hükümet yetkilisi, "Karantina kuralları ve muaf tutulacak ülkeler diplomatik bir kabus yaratıyor ve bu yasal olarak zorluk oluşturabilir" ifadesini kullandı.

    CUMA GÜNÜ AÇIKLANMIŞTI
    İngiltere Cuma günü, Fransa, Yunanistan ve İspanya gibi ülkelerden gelen insanlar için 14 günlük karantina döneminden vazgeçeceğini açıklamıştı. İngiltere'de konut topluluklar ve yerel hükümetten sorumlu bakan Simon Clarke, hükümetin seyahat hakkında bir duyuru üzerinde çalıştığını söyledi.

    Clarke, "Bu duyuruyu güvenli olur olmaz yapacağız. Bu hafta bunun hakkında daha fazla konuşacağız. Açıkçası turizm sektörünü olabildiğince çabuk ayağa kaldırmak istiyoruz ve yakın gelecekte iyi haberler verebileceğimize eminim" dedi.

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