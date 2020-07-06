Coronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Türkiye ve Ukrayna arasındaki uçuşlar yeniden başladı. Ukraynalılar, Antalya'nın ardından Dalaman'a da gelmeye başladı. Kiev'den kalkan uçak ile 183 yolcu Dalaman Havalimanı'na iniş yaptı. Kontrolden geçirilen, hediye verilen, Türk lokumu ikram edilen Ukraynalı turistler, prosedürün tamamlanmasıyla birlikte tatil yapacakları yörelere gitti.
HAFTADA 5 GÜN
Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, "Ukrayna yolcu potansiyeli bakımından 3'üncü kaynak ülkemiz. Kiev'den haftanın 5 gün uçuş olacak. lyviv ve Harkov'dan haftada 3 gün uçma planları var. Yıl sonuna kadar uçuşlar devam edecek. Turizm sezonunun uzamasını bekliyoruz" dedi. İngiltere'nin de Dalaman Havalimanı için ana kaynak olduğunu ifade eden Güvenç, şöyle konuştu: "Yılda 1 milyon İngiliz turist geliyor. Uçuş yasağının kalkmasının ardından ilk uçak bu ayın 17'sinde ülkemize gelecek. İngiltere'den büyük bir talep yaşayacağımızı düşünüyorum."
ANTALYA'DA BİR İLK
Antalya kent merkezi aylar sonra ilk turist kafilesini ağırladı. Ukraynalı turist kafilesi Cumhuriyet Meydanı ve Kaleiçi bölgesini rehber eşliğinde maskeli şekilde gezdi. Turistlerin bir hayli mutlu oldukları gözlemlendi. Turistlerden Alexander Stendy, "Psikolojik olarak çok kötü durumdaydık. Türkiye'ye teşekkür ederiz bizi tatile kabul ettiği için. Bizden çok daha güzel tedbirler alınmış" ifadelerini kullandı.
'AVRUPALILAR BİZİ KOPYALIYOR'
Antalya'nın Alanya ilçesinde 'Sağlıklı Turizm ve Güvenli Kent' sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Covid-19 ile mücadeleye ilişkin, "Türkiye'nin başarısı, sonuçlar ortada. Bu başarıyı doğru şekilde dünyaya anlatmamız gerekiyor" dedi. Avrupa'daki ilk ve en detaylı sertifikasyon sisteminin Türkiye'de olduğunu belirten Ersoy, şöyle konuştu: "Birçok Avrupa ülkesi bizden görüp kopyalamaya çalışıyor. Uluslararası hava trafiğinin açılması için gereken her şeyi yapıyoruz. Önlemleri hayata geçirerek Türkiye'yi dünyaya örnek gösteriyoruz. Macaristan ve İngiltere'den iyi haberler aldık. İnanıyorum ki AB'den de yakın zamanda olumlu haberler gelecek."
'130 ÜLKEDEN VATANDAŞIMIZI GETİRDİK'
DIşişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonunun başarılı şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, "Yaklaşık 130 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik" dedi. AB'nin seyahat kısıtlamasıyla ilgili kararına ilişkin Çavuşoğlu, "Bazı ülkelerde rakamlar iyi olmadığı halde jest yapıldığını görüyoruz" diye konuştu.
HAFTADA 5 GÜN
Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, "Ukrayna yolcu potansiyeli bakımından 3'üncü kaynak ülkemiz. Kiev'den haftanın 5 gün uçuş olacak. lyviv ve Harkov'dan haftada 3 gün uçma planları var. Yıl sonuna kadar uçuşlar devam edecek. Turizm sezonunun uzamasını bekliyoruz" dedi. İngiltere'nin de Dalaman Havalimanı için ana kaynak olduğunu ifade eden Güvenç, şöyle konuştu: "Yılda 1 milyon İngiliz turist geliyor. Uçuş yasağının kalkmasının ardından ilk uçak bu ayın 17'sinde ülkemize gelecek. İngiltere'den büyük bir talep yaşayacağımızı düşünüyorum."
ANTALYA'DA BİR İLK
Antalya kent merkezi aylar sonra ilk turist kafilesini ağırladı. Ukraynalı turist kafilesi Cumhuriyet Meydanı ve Kaleiçi bölgesini rehber eşliğinde maskeli şekilde gezdi. Turistlerin bir hayli mutlu oldukları gözlemlendi. Turistlerden Alexander Stendy, "Psikolojik olarak çok kötü durumdaydık. Türkiye'ye teşekkür ederiz bizi tatile kabul ettiği için. Bizden çok daha güzel tedbirler alınmış" ifadelerini kullandı.
'AVRUPALILAR BİZİ KOPYALIYOR'
Antalya'nın Alanya ilçesinde 'Sağlıklı Turizm ve Güvenli Kent' sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Covid-19 ile mücadeleye ilişkin, "Türkiye'nin başarısı, sonuçlar ortada. Bu başarıyı doğru şekilde dünyaya anlatmamız gerekiyor" dedi. Avrupa'daki ilk ve en detaylı sertifikasyon sisteminin Türkiye'de olduğunu belirten Ersoy, şöyle konuştu: "Birçok Avrupa ülkesi bizden görüp kopyalamaya çalışıyor. Uluslararası hava trafiğinin açılması için gereken her şeyi yapıyoruz. Önlemleri hayata geçirerek Türkiye'yi dünyaya örnek gösteriyoruz. Macaristan ve İngiltere'den iyi haberler aldık. İnanıyorum ki AB'den de yakın zamanda olumlu haberler gelecek."
'130 ÜLKEDEN VATANDAŞIMIZI GETİRDİK'
DIşişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonunun başarılı şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, "Yaklaşık 130 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik" dedi. AB'nin seyahat kısıtlamasıyla ilgili kararına ilişkin Çavuşoğlu, "Bazı ülkelerde rakamlar iyi olmadığı halde jest yapıldığını görüyoruz" diye konuştu.