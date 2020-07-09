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    • 09.07.2020 10:48
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    Karanlık dosya açıldı... 2016'da darbenin yönetildiği ülkede çıktı

    Demokrasi ve Atılım Partisi'nin () kurucu Genel Başkanı 'ın karanlık dosyası ortaya çıktı. 17/25 Aralık'ta 'nün yargı ve emniyetteki binlerce kişilik yapılanmasını harekete geçirerek devleti çökertme girişimini "minik darbe girişimi" olarak yumuşatan Ali Babacan, gecesi neredeydi? İşte cevabı...

    Ali Babacan 15 Temmuz 2016'da bakın nerede çıktı

    / Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) polis ve yargı darbesini "minik darbe girişimi" olarak nitelendiren ve "o dosyaların tekrar incelenmesi gerekir" ifadelerini kullanan Partisi Genel Başkanı , kamuoyu vicdanında büyük tepki topladı. Bu sözlere tepki gösteren Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Babacan'ın darbe girişimi sırasında Amerika Birleşik Devletleri'inde olduğunu ancak bunu belirtmekten özellikle kaçındığını söyledi.

    "BABACAN 'AMERİKA'DAYDIM' DİYEMİYOR"

    Selvi yazısında, Ali Babacan'ın 15 Temmuz'da ne yaptığını sorguladı:

    "17-25 Aralık'ı "minik darbe girişimi" olarak niteleyen Ali Babacan yakında 15 Temmuz için de "kontrollü darbe" derse şaşırtıcı olmaz.

    Söz konusu 15 Temmuz olunca, ben asıl Ali Babacan'ın 15 Temmuz'da nerede olduğunu merak ediyorum. Babacan, NTV'de katıldığı bir programda bu yöndeki soruya "Ben o hafta sonu yurtdışındaydım. Saat farkı da vardı, yedi saat" diyor. "Amerika'daydım" diyemiyor. 15 Temmuz gecesi darbenin merkezi olan ABD'de olmasını izah edecek bir gerekçesi vardır elbette ki.

    O GECE TEK BİR TWEET DAHİ ATMADI

    Babacan, 15 Temmuz gecesi darbeye karşı tek bir tweet atmamasını da "Hem haber almakta hem de olayları anlamakta bayağı güçlük çektik" diye izah ediyor. Tabii darbe bastırılıp darbeciler ellerini başlarının üstüne koyarak tek tek teslim alındıktan sonra. Bir imada bulunmuyorum. Ama Ali Babacan'ın 15 Temmuz gecesi, darbenin planlandığı Amerika'da bulunmasının da izaha muhtaç olduğunu söylüyorum."

    Haberler Güncel Karanlık dosya açıldı... Ali Babacan 15 Temmuz 2016'da darbenin yönetildiği ülkede çıktı
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