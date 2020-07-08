DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Medyascope'tan Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladı. Babacan, içki içen seçmenin hoşuna gidecek açıklamalarda bulundu.

"İÇKİLERDEKİ VERGİ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından getirilen Özel Tüketim Vergileriyle (ÖTV) ilgili soruyu da yanıtlayan Babacan "Alkollü içkilerdeki vergi kopmuş gitmiş durumda, kabul edilebilir değil. Komşularımızda yarı fiyatına, üçte bir fiyatına alkol satılıyor. Türkiye'de bu vergilerin yüksek olması kaçakçılığı doğuruyor" sözlerini sarf etti.

LUTİLERE SAYGI DUYUYOR

Sapkın Lutiler (LGBTİ) konusunda ne düşündüğü konusunda gelen bir soruyu da yanıtlayan Babacan "Devletin kimsenin yaşam tarzını değiştirme görevi olamaz. Herkesin yaşam tarzına saygılıyız. Ama aile kurumunun güçlü tutulması da anayasal görevlerden biridir" dedi.