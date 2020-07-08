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    • 08.07.2020 11:48
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    içki içenlere ve e (+) selam çaktı

    Partisi Genel Başkanı  içki açılımı yaptı. Medyascope'tan 'ın sorusuna yanıt veren Babacan alkol zamlarını eleştirdi. Çiçeği burnunda parti olan Babacan, oy potansiyelini arttırmak için bakanlık döneminde yaptığı icraatleriyle çelişen açıklamalar yapmaya başladı. Ayrıca Babacan, sapkın i de (+) unutmadı.

    İçki içenlere ve Lutilere LGBT+ selam çaktı

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Medyascope'tan Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladı. Babacan, içki içen seçmenin hoşuna gidecek açıklamalarda bulundu.

    "İÇKİLERDEKİ VERGİ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

    Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından getirilen Özel Tüketim Vergileriyle (ÖTV) ilgili soruyu da yanıtlayan Babacan "Alkollü içkilerdeki vergi kopmuş gitmiş durumda, kabul edilebilir değil. Komşularımızda yarı fiyatına, üçte bir fiyatına alkol satılıyor. Türkiye'de bu vergilerin yüksek olması kaçakçılığı doğuruyor" sözlerini sarf etti.

    LUTİLERE SAYGI DUYUYOR

    Sapkın Lutiler (LGBTİ) konusunda ne düşündüğü konusunda gelen bir soruyu da yanıtlayan Babacan "Devletin kimsenin yaşam tarzını değiştirme görevi olamaz. Herkesin yaşam tarzına saygılıyız. Ama aile kurumunun güçlü tutulması da anayasal görevlerden biridir" dedi.

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