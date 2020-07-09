KENDİSİNİ ELEŞTİRENLERE SALDIRDI

Skandal paylaşımından pişmanlık duymadığı görülen Özeren, kendisine tepki gösteren vatandaşları hedef aldı. Yaptığı son paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Gece ben uyurken, ustalarından öğrendikleri en iyi işi; Algı ve linç operasyonu başlatmışlar. Sizin hiç bir iftiranız bana yapışmadı, yapışmaz. Sizleri rahatsız etmeye devam edeceğim. Ta ki sapık beyniniz kafatasınıza geri dönene kadar. Bugün çok sözümüz olacak, belki video..