Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.07.2020 18:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.07.2020 18:11
    ABONE OL

    Son dakika: : Kesintisiz demiryolu hattı oluşturuldu

    Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkmenistan Başkan Yardımcısı Bayramgeldi Ovezov ile Kovid-19 salgını sonrasında normalleşme döneminde ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüşme gerçekleştirdi. Video konferans yöntemi ile yapılan görüşmede, ve Bakü-Tiflis Kars Demiryolu Hattı masaya yatırılırken, Orta Koridor’un daha da geliştirilmesi için atılacak adımlar masaya yatırıldı.

    Bakan açıkladı: Yeni adımlar yolda

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkmenistan Başkan Yardımcısı Bayramgeldi Ovezov ile video konferans yöntemi ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede kara, demir, denizyolu ve sivil havacılık alanındaki ilişkilere değinilirken, Kovid-19 salgını sonrasındaki normalleşme döneminde ulaştırma alanındaki mevcut yakın ilişkilerin daha da geliştirilerek ileriye götürmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alındı. Türkiye ve Türkmenistan'ın coğrafi konumu nedeniyle Doğu-Batı güzergahındaki en önemli transit ülkeler olması nedeniyle, mevcut ulaştırma koridorlarının işlerliğinin etkinleştirilmesi yönündeki işbirliği olanakları masaya yatırılırken, taşımacılıkta iki ülke arasında yapılacak ikili anlaşmalarla 'nin, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın ve Orta Koridor'un işlerliğinin artırılması gerektiğine işaret edildi.

    DENİZYOLU TAŞIMACILIĞINDA TEKNİK PROSEDÜRLER AZALTILARAK, SAĞLANACAK BİRLİKTELİK İLE TİCARİ İLİŞKİLER ARTIRILMALI
    Toplantıda, iki ülke arasındaki karayolu ve demiryolu taşımacılığının yanı sıra denizyolu taşımacılığında teknik prosedürlerin azaltılması ve birlikteliğin sağlanarak ticari ilişkilerin artırılmasına vurgu yapıldı. , Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ile Asya ve Avrupa arasında kesintisiz demiryolu hattının oluşturulduğuna işaret ederek hattın rekabet gücünün artırılması için ülkeler arasında teknik işbirliklerinin yapılması gerektiğine de dikkat çekti.

    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Karaismailoğlu: Kesintisiz demiryolu hattı oluşturuldu
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri