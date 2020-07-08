8 Temmuz korona tablosu hakkındaki araştırmalar özellikle bu saatlerde artış gösterdi. Bilindiği üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vefat, iyileşen, entübe ve vaka sayısını akşam saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden duyuruyor ve vatandaşlara bazı uyarılarda bulunuyor. Dün açıklanan tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 1053 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 207 bin 897, can kaybı 5 bin 260 oldu. Peki, corona virüs vaka ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte son durum...

KORONAVİRÜS VAKA VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Temmuz vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.