8 Temmuz korona tablosu hakkındaki araştırmalar özellikle bu saatlerde artış gösterdi. Bilindiği üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vefat, iyileşen, entübe ve vaka sayısını akşam saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden duyuruyor ve vatandaşlara bazı uyarılarda bulunuyor. Dün açıklanan tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 1053 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 207 bin 897, can kaybı 5 bin 260 oldu. Peki, corona virüs vaka ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte son durum...
KORONAVİRÜS VAKA VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Temmuz vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.
7 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 1053 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 207 bin 897, can kaybı 5 bin 260 oldu.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 50 bin 545 test yapıldı, 1053 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 2 bin 297 kişi iyileşti.
Toplam test sayısı 3 milyon 733 bin 218, vaka sayısı 207 bin 897, vefat sayısı 5 bin 260 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1152, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 400, toplam iyileşen hasta sayısı da 185 bin 292 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır yüzde 59-yüzde 61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama yüzde 7 daha az yeni vaka var. Salgına karşı kaç kişiyiz?" değerlendirmesinde bulundu.
BAKAN KOCA'NIN DEĞERLENDİRMESİ
Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
"Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır yüzde 59-yüzde 61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama yüzde 7 daha az yeni vaka var. Salgına karşı kaç kişiyiz?"
KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANDI
Sağlık Bakanı Koca'nın video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda, Kovid-19 ile mücadelede son durum, illerin durumu, yoğun bakım şartları, yaklaşan Kurban Bayramı'na yönelik tedbirler ve normalleşme sürecine uyum değerlendirilecek.
Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği toplantıda, Kovid-19 ile mücadeledeki son durum görüşülecek.
Vaka sayıları, illerin durumu, yoğun bakım şartları, yaklaşan Kurban Bayramı'na yönelik tedbirler, ilaç ve aşı çalışmalarının yanı sıra normalleşme sürecine uyum da değerlendirilecek. Toplantıda, Türkiye'deki veriler doğrultusunda önlemler ele alınacak.
Bakan Koca, toplantının ardından saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.