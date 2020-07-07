Dev projenin açılış tarihi belli oldu! Bakan Karaismailoğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'ya yapılan yatırımlarla ilgili toplantılar yapmak üzere, Ankara milletvekilleri ile birlikte Kahramankazan'da buluştu. Ankara'nın dört bir tarafında hummalı bir çalışma olduğunun belirten Bakan Karaismailoğlu, "Bunlardan en önemlisi Ankara ile Kahramankazan arasındaki yolumuz. Şu an bulunduğunuz yer de bu yolun bir parçası. Çeşitli nedenlerle biraz gecikmeler olmuş olabilir fakat Ankara-Kazan arasında bugün itibariyle şantiyelerimizdeki ekip sayıları artırıldı, hummalı bir şekilde, inşallah, hızlı bir şekilde bugün itibariyle projeye ağırlık vermiş durumdayız. Takiplerini yapacağız, bütün Ankara vekillerimizle beraber işin üzerindeyiz. İnşallah en kısa zamanda bu yolu Ankaralıların ve Kahramankazanlıların hizmetine sunacağız. Ankara ile Kahramankazan arasında çeşitli seviyelerde kavşak imalatları başladı, diğer yol yapım imalatları da bunun peşinden devam edecek." dedi.

Ankara-Kahramankazan yol çalışmalarında altyapı ve kamulaştırma sorunları nedeniyle biraz gecikme yaşandığını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, önümüzdeki süreçte bu gecikmeyi telafi edip en kısa zamanda Kahramankazanlıların sıkıntılarını giderileceğini söyledi.