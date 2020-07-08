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    • 08.07.2020 20:14
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    Son dakika: nı açıkladı

    Son dakika haberi... 8 Temmuz vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Koca açıklamasında, "Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır." ifadelerine yer verdi.

    Bakan Koca son rakamları açıkladı

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Temmuz koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

    Koca açıklamasında, "Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır." ifadelerine yer verdi.

    EN FAZLA VAKA GÖRÜLEN İLLER
    Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ise son bir haftada İstanbul, Ankara, Antep, Konya, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa en fazla vaka görülen iller olduğunu söyledi. Son üç günde en az vaka görülen illerin ise Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik olduğunu belirtti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Temmuz koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
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