Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Temmuz koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.
Koca açıklamasında, "Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır." ifadelerine yer verdi.
Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/kfXdBmpiqY— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 8, 2020
EN FAZLA VAKA GÖRÜLEN İLLER
Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ise son bir haftada İstanbul, Ankara, Antep, Konya, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa en fazla vaka görülen iller olduğunu söyledi. Son üç günde en az vaka görülen illerin ise Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik olduğunu belirtti.