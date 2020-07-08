Koca açıklamasında, "Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/kfXdBmpiqY — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 8, 2020

EN FAZLA VAKA GÖRÜLEN İLLER

Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ise son bir haftada İstanbul, Ankara, Antep, Konya, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa en fazla vaka görülen iller olduğunu söyledi. Son üç günde en az vaka görülen illerin ise Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik olduğunu belirtti.