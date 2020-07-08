AÖL açık lise sınavı ne zaman? AÖL 2. dönem sınav giriş yeri sorgulama!

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ



2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olup sonuç açıklanma tarihi daha sonra açıklanacak.

AÖL sınav yerleri henüz açıklanmadı. Açıklandığı zaman haberimizin içerisinde yer alacaktır.



2020 AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?



AÖL öğrencileri kayıt yenileme işlemi için, yapmanız gereken tek şey, Öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.



