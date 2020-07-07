Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Temuz koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

Koca açıklamasında, "Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var. Salgına karşı kaç kişiyiz?" ifadelerini kullandı.