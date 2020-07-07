Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.07.2020 19:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.07.2020 19:22
    ABONE OL

    Son dakika: nı açıkladı

    Son dakika haberi... 7 Temuz koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. "Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var. Salgına karşı kaç kişiyiz?" ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberi... 7 Temuz koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

    Koca açıklamasında, "Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var. Salgına karşı kaç kişiyiz?" ifadelerini kullandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Temmuz koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri