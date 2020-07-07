Türkiye'de güncel vaka, entübe, vefat ve iyileşen hasta sayısınını öğrenmek isteyen vatandaşlar akşam saatlerinde 7 Temmuz korona tablosu araştırma yapıyor. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, dün 52 bin 193 test yapıldı, 1086 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Peki, koronavirüs vaka ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte detaylar...

KORONAVİRÜS VAKA VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Temmuz vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.