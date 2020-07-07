İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, haddini aştı! Dün, partisinin Burdur İl kongresindeki konuşmasında bir kadına yakışmayacak kelimeler kullandı. Salda Gölü'nde yapılan çalışmalara yönelik, "Attıkları temelleri çekeriz, Salda'nın kumunu tek tek alır..." diye devam eden kelimeler kullandı.
Sosyal medyadan sözlerine tepki yağdı:
Edep pahallı bir kürktür, her bedene yakışmaz!
Dediği ahlak dışı sözlerini dinleyince bir kadın olarak utandım.
Bu sözler, bir kadına yakışır mı?
Bunlar nasıl milletvekili?
Sizi terbiyeye davet ediyorum.