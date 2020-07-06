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    • 06.07.2020 10:32
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    İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un skandal sözlerine AK Parti'den tepki: Biz dinlerken utandık, o söylerken utanmamış!

    Son dakika haberi... 'da skandal bir konuşmaya imza atan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, “Attıkları temelleri çekeriz, Salda’nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz” dedi. Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan , "İYİ Parti milletvekilinin kullandığı ahlaksız üsluba bakar mısınız? Biz dinlerken utandık, o bu sözleri söylerken utanmamış! Ne diyelim! İlla Edep İlla Edep" ifadelerini kullandı."

    İP'li vekile AK Parti'den tepki

    İYİ Parti 2. Olağan Kongresi Burdur Belediyesi Halk Pazarı (Uzay Çatı) altında gerçekleşti.

    Kongrede söz alan Ispartalı milletvekili Aylin Cesur, "Biz o betonları oradan sökeriz, attıkları temelleri çekeriz, Salda Gölü'ne yaptıkları, kıydıkları her şeyin hesabını Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız…" şeklinde konuştu.

    "ŞARKİKARAAĞAÇ'TA CEBİRLE YAPARIZ"
    İYİ Partili Cesur; şöyle devam etti:

    "Biz bunu sizlerle yaparız. Biz bunu Koca Ali'lerle yaparız. Orada Şarkikaraağaç ilçe başkanım var, Şarkikaraağaç'ta cebirle yaparız. Çavdır'da Müzeyyen hanımla yaparız. Ama biz bunu yaparız. Sizlerle yaparız.."

    AK PARTİLİ MUŞ TEPKİ GÖSTERDİ
    Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan , "İYİ Parti milletvekilinin kullandığı ahlaksız üsluba bakar mısınız? Biz dinlerken utandık, o bu sözleri söylerken utanmamış! Ne diyelim! İlla Edep İlla Edep" ifadelerini kullandı."

    CEMAATİN ÖNÜNE GEÇİP FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞTİ
    'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Yüzbaşı 'in 'ın Dinar ilçesindeki cenaze namazı esnasında İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un cemaatin önüne geçip fotoğraf çektirmesi tepki çekmişti.

    Süleyman Şahin'in, Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan cenaze namazı esnasında Aylin Cesur, cenaze namazı kılanların önüne geçerek tek başına ilk önce namaz kılıyormuş gibi poz vermiş ve ardından da ellerini açıp cemaatle birlikte dua etmişti.

    Aylin Cesur'un bu hareketi tepki çekerken, bu anları da kendi danışmanı cep telefonu ile görüntülemişti.

    Haberler Güncel İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un skandal sözlerine AK Parti'den tepki: Biz dinlerken utandık, o söylerken utanmamış!
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