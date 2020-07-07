Hastaneden ambulans çalan şüpheliye 10,5 yıl istendi

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önündeki ambulansı çalan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen genç, 'Ambulans şoförü olmak hayalimdi' dedi. Genç adam hakkında 'Gece Vakti Kamu Kurum Ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 10,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay, 12 Haziran günü saat 01.30 sıralarında Okmeydanı'nda bulunan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Ambulans şoförü olarak görev yapan A.B., 34VZ3586 plaka sayılı ambulansın içerisinde bekliyordu. Bu sırada, hastanenin acil pandemi alanından ambulans çağırıldı. Şoför, bunun üzerine aracı çalıştırarak hastanenin acil pandemi alanı önüne park edip nakil olacak hastayı almak üzere hastaneye girdi. Ambulans, çalışır vaziyette ve anahtarın üzerindeydi. Çetin A., çalışır vaziyette olan araca binerek ambulansla hastanenin önünden ayrıldı. Şoför aracın çalındığını ihbar edince, ambulans Çeliktepe Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Çetin A., araçtan inmemek için direndi.







ÇOCUKLUK HAYALİMDİ

Polis merkezine götürülen genç adam ifadesinde, çocukluğundan beri ambulans şoförü olmak istediği için aracı çalışır vaziyette görünce araca binerek hastanenin önünden ayrıldığını, tekrar hastanenin önüne ambulansı bırakmak için döndüğü sırada polislerin kendisini durdurduğunu, ambulansı çalma niyetinin olmadığını anlattı. İfadesi ardından genç adam, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.



10,5 YIL İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tararfından Çetin A. hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, suçunu ikrar eden Çetin A.'n,n görevi başında bulunan ambulansa binerek hastaneden ayrılmak suretiyle yüklenen 'Gece Vakti Kamu Kurum Ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık' suçunu işlediği anlatıldı. 10,5 yıla kadar hapsi istenen Çetin A., Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.





DİLEK YAMAN / SABAH





