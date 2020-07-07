Koronavirüs artış hızının kesilmediği kentte yeni birtakım tedbirler alındı. Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medyadan yaptığı açıklama ile düğünlerde gelin ve damat dışında kimsenin oynayamayacağını ve her düğünde resmi ve sivil polis ile jandarmaların görev alacağını söyledi.

Vali Gül açıklamasında, "Gaziantep'te sokak düğünleri yapmak yasaktır. Uygun açık hava yeri bulamayanlara okul bahçelerini tahsis edilmektedir. Düğünlerde gelin-damat dışında oynamak yasaktır. Düğüne katılan herkesin maske takması zorunludur. Oturma düzeni sosyal mesafeye uygun şekilde olmalıdır. Düğün sahiplerinin kolluk birimlerine bildirimde bulunması zorunludur. Yarından itibaren her düğünde resmi/sivil polis/jandarma görevlendirilecektir. Coronavirüs vakalarının tamamına yakınını yakın çevresine de bulaştırıyor. Maske, Mesafe ve Temizlik kuralı tercih değildir!" dedi.