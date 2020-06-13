Hırsızları COVİD-19 bile durduramadı! Hastane önündeki ambulansı çaldı
Hırsızları COVİD-19 bile durduramadı. İstanbul'da hırsız Çetin A, dün gece Okmeydanı'ndaki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin önünde duran ambulansı çaldı! Hemen yakalandı. İfadesinde, ambulansı gezmek için çaldığını anlattı.
Hırsızları COVİD-19 bile durduramadı. İstanbul'da hırsız Çetin A, dün gece Okmeydanı'ndaki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin önünde duran ambulansı çaldı! Hemen yakalandı. İfadesinde, ambulansı gezmek için çaldığını anlattı.