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    • Yaşam
    • 13.06.2020 Gazete
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    Hırsızları bile durduramadı! Hastane önündeki ambulansı çaldı

    Hırsızları bile durduramadı. 'da hırsız Çetin A, dün gece Okmeydanı'ndaki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin önünde duran ambulansı çaldı! Hemen yakalandı. İfadesinde, ambulansı gezmek için çaldığını anlattı.

    Acil hırsız
    Hırsızları COVİD-19 bile durduramadı. 'da hırsız Çetin A, dün gece Okmeydanı'ndaki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin önünde duran ambulansı çaldı! Hemen yakalandı. İfadesinde, ambulansı gezmek için çaldığını anlattı.



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