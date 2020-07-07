2020-2021 okul tatil günleri MEB hangi gün? 1. sınıf kayıtları başladı mı? 2020 kayıt takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulların 31 Ağustos'ta açıkladı ve sonrasında milyonlaca veli çocuklarını okula ne zaman kayıt ettireceklerini merak etmeye başladı. Peki 1. sınıf kayıtları başladı mı? MEB kayıtları hangi tarihte alacak? 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı takvimi de belli oldu. Yeni uygulanmaya başlanan ara tatil tarihleri ne zaman olacak? Merak edilen bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
İLKOKUL VE ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf kayıtlarının başlama tarihi henüz belli olmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?
2020-2021 eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
Buna göre veliler, Millî Eğitim Bakanlığının http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.
İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI NASIL HESAPLANIR?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sayfası üzerinden okula başlama yaşı hesaplanabiliyor. Aşağıdaki linke tıklayarak doğum tarihini girdikten sonra kayıt durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.