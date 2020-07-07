2020-2021 okul tatil günleri MEB hangi gün? 1. sınıf kayıtları başladı mı? 2020 kayıt takvimi

İLKOKUL VE ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



İkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf kayıtlarının başlama tarihi henüz belli olmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.



ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?



2020-2021 eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Buna göre veliler, Millî Eğitim Bakanlığının http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.



İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI NASIL HESAPLANIR?



Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sayfası üzerinden okula başlama yaşı hesaplanabiliyor. Aşağıdaki linke tıklayarak doğum tarihini girdikten sonra kayıt durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.