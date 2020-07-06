Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, bakanlığın güvenlik toplantısından fotoğraf paylaşarak koronavirüse karşı uyulması gereken kurallara dikkat çekti.
Her Pazartesi yaptığımız Güvenlik Toplantımızı,— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) July 6, 2020
Maske😷
Mesafe↔️
Temizlik🧼
kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz.
Düğün, nikah, toplantı gibi her türlü sosyal etkinliklerin de,
Maske-Mesafe-Temizlik kurallarına uygun olarak yapılması vatandaşımızdan beklentimizdir pic.twitter.com/zgmE0zdf9x
Bakan Soylu, "Her pazartesi yaptığımız Güvenlik Toplantımızı, maske, mesafe, temizlik kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz.
Düğün, nikah, toplantı gibi her türlü sosyal etkinliklerin de maske-mesafe-temizlik kurallarına uygun olarak yapılması vatandaşımızdan beklentimizdir" ifadesini kullandı.