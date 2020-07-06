Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, bakanlığın güvenlik toplantısından fotoğraf paylaşarak koronavirüse karşı uyulması gereken kurallara dikkat çekti.



Her Pazartesi yaptığımız Güvenlik Toplantımızı,

Maske😷

Mesafe↔️

Temizlik🧼

kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz.



Düğün, nikah, toplantı gibi her türlü sosyal etkinliklerin de,

Maske-Mesafe-Temizlik kurallarına uygun olarak yapılması vatandaşımızdan beklentimizdir pic.twitter.com/zgmE0zdf9x