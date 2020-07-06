Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.07.2020 12:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.07.2020 12:29
    ABONE OL

    Son dakika: İçişeri Bakanı Soylu'dan, lerde 'maske-mesafe-temizlik' uyarısı

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanı , vatandaşlardan düğün, nikah, toplantı gibi lerin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun olarak yapılmasını istedi.

    Bakan Soylu'dan kritik uyarı

    , sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, bakanlığın güvenlik toplantısından fotoğraf paylaşarak virüse karşı uyulması gereken kurallara dikkat çekti.



    Bakan Soylu, "Her pazartesi yaptığımız Güvenlik Toplantımızı, maske, mesafe, temizlik kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz.



    Düğün, nikah, toplantı gibi her türlü sosyal etkinliklerin de maske-mesafe-temizlik kurallarına uygun olarak yapılması vatandaşımızdan beklentimizdir" ifadesini kullandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Son dakika: İçişeri Bakanı Süleyman Soylu Soylu'dan, sosyal etkinliklerde 'maske-mesafe-temizlik' uyarısı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri