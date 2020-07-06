COVİD-19 salgını sonrası Türkiye'de normalleşme dönemi başladı. 1 Temmuz'dan itibaren düğün salonları açıldı. Ancak bazı vatandaşlar, kendini eğlenceye kaptırdı! Önlemleri hiçe saydı! Önceki gün İstanbul'da bir araya gelen gençler, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı. Halay çekip göbek attı! Polis, kuralları hiçe sayan grubun yakalanması için çalışma başlattı.
Damat adayı, uyarıları dinlemedi. Gelin arabasının camında böyle eğlendi.
Tekirdağ'da Sinem ve Sinan Dağ çifti düğünlerinde örnek bir davranışa imza attı. Davetliler altınları, gelin ve damat yerine cansız mankenlere taktı.
HAKKARİ'DE COVİD-19 sonrası ilk aşiret düğünü yapıldı. Slehi aşiretinden Berdil Taş ile Hüseyin Kaya'nın düğününde kurallar eksiksiz uygulandı.
SÜPER UYARI
ENFEKSİYON Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, süper bulaştırıcıların vaka sayısının düşmesini engellediğini söyledi. "Sağlık personeli, kasiyerler, kuaförler, kabin memurları ve şoförler riski artıran meslekler. Bunları tarayarak yakalamaya çalışılmalı" dedi.
ÇİFTE ZAFER
KONYA'DA 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli Tayfun ve Ayşenur Özpınar çifti, 2 ay önce Corona'ya yakalandı. 20 gün karantinada kalan ikili, hastalığı atlattı. Görevlerinin başına dönen ikili evliliklerinin üçüncü yıldönümünü nöbette kutladı. Herkese "Maske takın" çağrısı yaptı.
ATLA GEL DENETİM
Büyükşehirlerde Coronavirüs tedbirleri artırıldı. Dün, İstanbul Taksim Meydanı'nda atlı polisler denetim yaptı.
7 ŞEHİRDE VAKA ARTIŞI VAR
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs verilerini paylaştı. 1.148 kişiye tanı konuldu, 19 kişi vefat etti ve 1.188 kişi iyileşti. Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı illeri de paylaştı: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır.
ÖNLEM-19
MEB, yeni eğitim öğretim yılının 31 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı okullarda alınacak COVİD-19 önlemlerini sıraladı:
Okullarda ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği bulundurulacak.
Okulda bulunan öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar maske takacak.
Veliler, ailede COVİD-19 tanısı veya şüphesi bulunması halinde çocuğun okula getirilmeyeceği ve okul yönetimini bildirileceği yönünde taahhütname imzalayacak.
Sınıf, koridor, giriş ve çıkışa yakın alanlara el antiseptikleri yerleştirilecek.
Damat adayı, uyarıları dinlemedi. Gelin arabasının camında böyle eğlendi.
Tekirdağ'da Sinem ve Sinan Dağ çifti düğünlerinde örnek bir davranışa imza attı. Davetliler altınları, gelin ve damat yerine cansız mankenlere taktı.
HAKKARİ'DE COVİD-19 sonrası ilk aşiret düğünü yapıldı. Slehi aşiretinden Berdil Taş ile Hüseyin Kaya'nın düğününde kurallar eksiksiz uygulandı.
SÜPER UYARI
ENFEKSİYON Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, süper bulaştırıcıların vaka sayısının düşmesini engellediğini söyledi. "Sağlık personeli, kasiyerler, kuaförler, kabin memurları ve şoförler riski artıran meslekler. Bunları tarayarak yakalamaya çalışılmalı" dedi.
ÇİFTE ZAFER
KONYA'DA 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli Tayfun ve Ayşenur Özpınar çifti, 2 ay önce Corona'ya yakalandı. 20 gün karantinada kalan ikili, hastalığı atlattı. Görevlerinin başına dönen ikili evliliklerinin üçüncü yıldönümünü nöbette kutladı. Herkese "Maske takın" çağrısı yaptı.
ATLA GEL DENETİM
Büyükşehirlerde Coronavirüs tedbirleri artırıldı. Dün, İstanbul Taksim Meydanı'nda atlı polisler denetim yaptı.
7 ŞEHİRDE VAKA ARTIŞI VAR
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs verilerini paylaştı. 1.148 kişiye tanı konuldu, 19 kişi vefat etti ve 1.188 kişi iyileşti. Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı illeri de paylaştı: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır.
ÖNLEM-19
MEB, yeni eğitim öğretim yılının 31 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı okullarda alınacak COVİD-19 önlemlerini sıraladı:
Okullarda ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği bulundurulacak.
Okulda bulunan öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar maske takacak.
Veliler, ailede COVİD-19 tanısı veya şüphesi bulunması halinde çocuğun okula getirilmeyeceği ve okul yönetimini bildirileceği yönünde taahhütname imzalayacak.
Sınıf, koridor, giriş ve çıkışa yakın alanlara el antiseptikleri yerleştirilecek.