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    • 06.07.2020 07:59
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    Son dakika: 'dan sabah saatlerinde son dakika uyarısı: Bugünü, salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak...

    salgını ile ilgili sabah saatlerinde yeni bir uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Koca, "Bugünü, salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak yarın, önlenebilir nedenlere rağmen; on dokuz can kaybımızın, bin yüz yirmi yedi yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz." dedi.

    Bakan Koca'dan sabah saatlerinde son dakika uyarısı

    Sabah saatlerinde sosyal medya hesabı Twitter'dan son dakika bir açıklama yapan , açık bir uyarıda bulundu.

    "BUGÜNÜ, SALGIN HİÇ YOKMUŞ GİBİ YAŞARSAK, dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz" diyerek tedbir uyarısı yapan Bakan Koca, paylaştığı mesajda, "BUGÜNÜ, SALGIN HİÇ YOKMUŞ GİBİ YAŞARSAK, yarın, önlenebilir nedenlere rağmen; on dokuz can kaybımızın, bin yüz yirmi yedi yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz. Salgınlar tedbirsiz aşılmaz. Tedbirli bir gün diliyorum" ifadelerini kullandı.

    Akşam saatlerinde de bir mesaj paylaşan Koca, "Sosyal mesafe kuralını kat kat fazla uygularsanız tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz" demişti.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sabah saatlerinde son dakika uyarısı: Bugünü, salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak...
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