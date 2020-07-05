İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur’dan çirkin konuşma!





İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, ülkemizde yapılan yatırım yatırımlardan rahatsız oldu ve "Attıkları temelleri çekeriz, Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz" ifadelerini kullandı.

CESUR: "ATTIKLARI TEMELLERİ ÇEKERİZ, SALDA'NIN KUMUNU TEK TEK ALIR, ONLARIN UYGUN YERLERİNE MONTE EDERİZ"

İYİ Parti Burdur 2. Olağan Kongresi Burdur Belediyesi Halk Pazarı (Uzay Çatı) altında gerçekleşti. Kongrede konuşan Aylin Cesur, "Biz o betonları oradan sökeriz, attıkları temelleri çekeriz, Salda Gölü'ne yaptıkları, kıydıkları her şeyin hesabını Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız…" iddiasında bulundu.

"ŞARKİKARAAĞAÇ'TA CEBİRLE YAPARIZ"

Cesur; şunları söyledi: "Biz bunu sizlerle yaparız. Biz bunu Koca Alilerle yaparız. Orada Şarkikaraağaç ilçe başkanım var, Şarkikaraağaç'ta cebirle yaparız. Çavdır'da Müzeyyen hanımla yaparız. Ama biz bunu yaparız. Sizlerle yaparız.."







CESUR'UN CEMAATİN ÖNÜNE GEÇİP FOTOĞRAF ÇEKTİRMESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ!

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki cenaze namazı esnasında İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un cemaatin önüne geçip fotoğraf çektirmesi tepki çekmişti.







Süleyman Şahin'in, Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan cenaze namazı esnasında Aylin Cesur, cenaze namazı kılanların önüne geçerek tek başına ilk önce namaz kılıyormuş gibi poz vermiş ve ardından da ellerini açıp cemaatle birlikte dua etmişti..









Aylin Cesur'un bu hareketi tepki çekerken, bu anları da kendi danışmanı cep telefonu ile görüntülemişti.





KENAN KIRAN / SABAH







