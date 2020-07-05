Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.07.2020 17:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.07.2020 17:29
    ABONE OL

    Valisi Kaldırım, da evi ve iş yerleri zarar görenleri ziyaret etti

    Gelen son dakika haberine göre, Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesindeki fabrikasında meydana gelen da çevredeki mahallelerde hasar oluşan ev ve iş yerleri ziyaret etti.

    Sakarya Valisi Kaldırım patlamada zarar gören ev ve iş yerlerine ziyaret etti

    Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesindeki fabrikasında meydana gelen da çevredeki mahallelerde hasar oluşan ev ve iş yerleri ziyaret etti.

    , patlamanın meydana geldiği havai fişek fabrikasındaki çalışmasının ardından Yukarıçalıca Mahallesi'ne giderek vatandaşlarla bir araya geldi.

    Burada halkın sıkıntılarını dinleyen Vali Kaldırım, ziyareti sırasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesi olmayan çocuklara maske dağıttı. Bölgede yaşayan çocuklara satranç ve oyuncak verdi.

    - "Devletimiz tüm birimleriyle konuyu titizlikle takip ediyor"

    Vatandaşları tek tek dinleyen Kaldırım, devletin tüm birimleriyle konuyu titizlikle takip ettiğini vurguladı.

    Kaldırım daha sonra patlamanın şiddetiyle evi zarar gören Cavide Atak'ı ziyaret etti. Atak'a geçmiş olsun dileğini ileten Kaldırım, yetkililerin konuyla ilgili çalışma yapacağını söyledi.

    Ardından Sukenarı Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşarak patlama ve sonrasındaki durum hakkında bilgi alan Kaldırım, bölgeye yakın olan ve patlamanın şiddetiyle hasar oluşan tavuk üretim tesisini de inceledi.

    Akarca Mahallesi'ne de geçen Kaldırım, evleri zarar görenlerle buluştu.

    Kaldırım, fabrikaya 600 metre uzaklıkta bulunan evi patlamada zarar gören Kadriye Ayaz ile (75) bir araya geldi.

    Vali Kaldırım'a, ziyaretlerinde Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, , Çevre ve Şehircilik ile Aile, Çalışma ve İl Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti.

    Haberler Güncel Sakarya Valisi Kaldırım, patlamada evi ve iş yerleri zarar görenleri ziyaret etti
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri