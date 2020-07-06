ÖSYM fotoğraf güncelleme nasıl yapılır? KPSS fotoğraf güncelleme nasıl olur?

ÖSYM fotoğraf güncelleme nasıl yapılır? KPSS fotoğraf güncelleme ekranı hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. 2020 KPSS sınavında başvuru dönemi sürerken, sınava girerek devlet kadrolarında çalışmak isteyen vatandaşlar başvuruları nasıl yapabileceklerini merak ediyor. Peki KPSS fotoğraf güncelleme nasıl olur? ÖSYM fotoğraf güncelleme nasıl yapılır?
ÖSYM'DEN MÜJDELİ HABER
ÖSYM Başkanı Pro. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada T.C. kimlik kartı bulunan fakat sistemlerinde güncel fotoğrafı bulunmayan adayların fotoğraf güncelleme işlemlerini ve sınav başvurularını, başvuru merkezlerine gitmeden Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebileceklerini bildirdi.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, adayların başvuru işlemlerini kolaylaştırmak ve bu konudaki taleplerine çözüm üretmek için çalıştıklarını ifade etti.
ÖSYM AİS mobil uygulamasını şubat ayında adayların kullanımına sunduklarını hatırlatan Aygün, başta başvuru olmak üzere tüm işlemlerin mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilebildiğini belirtti.
Adayları için önemli bir yeniliği paylaşmak istediğini aktaran Aygün, şunları kaydetti:
"Artık adaylarımız ÖSYM Başvuru Merkezlerine gitmeden fotoğraflarını kendileri güncelleyebilecekler. T.C. kimlik kartı bulunan fakat sistemimizde güncel fotoğrafı olmayan adaylarımız fotoğraf güncelleme işlemleri için artık başvuru merkezlerine gitmeden fotoğraf güncelleme işlemlerini ve sınav başvurularını Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecekler. Bu durumdaki adaylarımızın fotoğrafları sınavlara başvuruları esnasında T.C. kimlik kartlarındaki fotoğraflarıyla otomatik olarak güncellenecektir."
ÖSYM FOTOĞRAF GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?
Fotoğraf güncelleme işlemi için aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekiyor;
1- ÖSYM AİS sayfasına giriş yapın.
2-Giriş yaptığınız ekrandan sol altta kalan Fotoğraf bilgilerim yazısına tıklayın.
3-Burada fotoğrafınız onaylanmıştır uyarısını alıyorsanız, yeniden fotoğraf onaylatmanıza gerek kalmayacaktır. Eğer farklı bir uyarı alıyorsanız şu adımları uygulamanız gerekmektedir;
Çekilen her fotoğraf ÖSYM tarafından kontrol edilmektedir. Fotoğrafınız ÖSYM tarafından reddedilmediği sürece çekim tarihinden itibaren 50 aydır.
ÖSYM tarafından fotoğrafınız uygun bulunmayarak reddedilmişse "Sınav Fotoğraf Güncelleme" süreci içerisinde fotoğrafınızı güncellemeniz gerekmektedir. Sınav fotoğrafınızı, başvuru dönemi içerisinde fotoğrafınızın çekildiği başvuru merkezinde ücretsiz olarak güncelletebilirsiniz.
FOTOĞRAF DEĞİŞTİRMEDE KOLAYLIK
ÖSYM, fotoğraflarının süresi dolan öğrencilerin fotoğraflarını güncellemek için herhangi bir sınava başvuru yapma şartını kaldırdı. Ayrıca ÖSYM öğrencilerin fotoğraflarını güncellemelerinde kolaylıklar sağlayan bir düzenleme yaptı.
ÖSYM tarafından fotoğraf güncellemesi için alınan ücrette 1 Şubat 2018 tarihinde kaldırılmıştı. Böylece, fotoğrafının geçerlilik süresi dolan adaylar herhangi bir sınava başvuruda bulunmadan ÖSYM Sınav Koordinatörlüğü(SK) ve Sınav Koordinatörlüğü yetkisi olan başvuru merkezlerinde fotoğraflarını ücretsiz bir şekilde güncelleyebilmektedirler.
Aday işlemleri sisteminde fotoğrafımın süresi dolmuştur uyarısı çıkıyor nasıl ekleyebilirim?
Sistemde fotoğraflarının "Geçerlilik Süresi Dolan" adaylar; herhangi bir sınava başvuru süreci olmaksızın Sınav Koordinatörlüklerinden (SK) ve SK yetkisi olan başvuru merkezlerinden fotoğraflarını güncelletebilir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayanlar; fotoğraf alanını boş bırakacaklardır. Ayrıca; adaylar, eğitim bilgileri alanında güncelleme /ekleme yapabilecekler