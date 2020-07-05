Son dakika... Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrika bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilmişti. 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu patlamanın 3'üncü gününde sabahın ilk ışıkları ile birlikte ekipler çalışmalarını tekrar başlattı.
Bölgede sabah saatlerinde başlayan arama tarama ve kriminal inceleme ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, fabrika içi ve çevresinde oluşan hasar, patlamanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.
BÖLGEDE KAYIP VATANDAŞLAR ARANIYOR
Hendek'te, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ölen 2 kişinin daha kimliği belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nda yakınlarından alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucunda ölen 2 işçinin Muhammet Çanakçı ve Halis Yılmaz olduğu tespit edildi. Halis Yılmaz'ın babası Muammer Yılmaz, olayın ardından fabrikaya gelmiş, oğlu Halis Yılmaz'ın durumunu öğrenmeye çalışmıştı..
Öte yandan, patlama sonrası bazı vatandaşların kaçtığı güzergahlarda kanlı eşyalar görülürken, fabrika yakınlarında bulunan bir barakanın ise patlamanın etkisiyle dağıldığı görüldü.
PATLAMA SONRASI ÇUKUR OLUŞTU
Patlama alanında 10 metre derinliğinde, 50 metre genişliğinde çukur oluştuğu görülüyor.
"FABRİKAYI İSTEMİYORUZ"
Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrasında bölgeye yakın köylerde büyük hasar meydana geldi. Patlamada evinin duvarı yıkılan yaşlı bir kadın, "Biz bu fabrikayı istemiyoruz. Bu kaçıncı kardeşim" dedi.
Fabrikada meydan gelen patlamaların ardından havaya uçan malzemeler, fabrikanın arka kesiminde bulunan Akarca Mahallesi'ndeki evlerin üzerlerine ve bahçelerine düştü. Vatandaşlar, patlama sonrası bahçelerine düşen, zehirli madde içerikli patlayıcıların bulunduğu parçaları hayvanlarına zarar vermemesi için hızla topladı. Bahçede ekili sebzelerin üzerine küllerin yağdığını belirten vatandaşlar, patlamanın şiddetiyle evdeki tüm camların patladığı bu nedenle gece boyu fabrikadan yayılan havayı solumak zorunda kaldıklarını ifade etti.
OLAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlama sebebi ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatı ile başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Alınan karar sonrasında jandarma ekipleri tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldükleri öğrenildi.