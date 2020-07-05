Son dakika... Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrika bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilmişti. 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu patlamanın 3'üncü gününde sabahın ilk ışıkları ile birlikte ekipler çalışmalarını tekrar başlattı.