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    • 06.07.2020 11:15
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    ’yi ‘biz temizledik’ diyen 'li 'nin yalanı ortaya çıktı

    Son dakika haberi... İstanbul Beyoğlu’nda bulunan ’yi ‘biz temizledik’ diyen ’li ’nin yine algı yaptığı görüldü. Çeşmenin düzenli olarak li ’nce temizlendiği ve bakımının aksatılmadığı ortaya çıktı. ’nin sosyal medyadan ‘biz yaptık’ algısı oluşturduğu tweete de tepki yağdı. Sabah Gazetesi'nden 'nın özel haberi.

    İBB'nin çeşme yalanı ortaya çıktı
    Cumhuriyet Halk Partili , sosyal medya üzerinden yine 'biz yaptık' algısını sürdürüyor.
    'li Büyükşehir Belediyesi, Galata çevresinde yer alan 'nin temizlemesi ile ilgili bir skandala imza attı. 'nın bu çeşmeyi restore ettirdiğini belirten belediye temizleme işlemlerinin de kendileri tarafından yapıldığını iddia etti.



    BAKIM AKSATILMIYOR
    Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, durum böyle değildi… bünyesinde bulunan çeşmenin düzenli olarak temizlendiği, AK Parti Beyoğlu Belediyesi Meclis Başkan Vekili Şenol Cengiz'in girişimleri ile Laleli Çeşme'ne her daim bakım yapıldığı öğrenildi.



    "DÜZENLİ OLARAK TEMİZLENİYOR"
    CHP'li İBB'nin 'biz temizledik' paylaşımına tepkiler yağarken, bir sosyal kullanıcı da "Bunu biz Haziran 2019 tarihinde Galata esnafı olarak yaptık. Ayrıca çeşme yapıldığından beri temizlik anlamında Beyoğlu Belediyesi düzenli olarak bu işlemi yapıyor zaten ve biz bunu yaptık diye bir twit atmıyor" demesi dikkat çekti.

    DAMLA KAYA/SABAH

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