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    • 06.07.2020 16:50
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    Gurbetçiler akın akın ’ye geliyorlar! Sayıları 1 ayda 100 bini geçti…

    ’nin koronavirüsle mücadelesine güvenen yurt dışında yaşayan gurbetçiler, lerini memleketlerinde geçirmek için yurda gelmeye devam ediyor. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 2020 Haziran ayında 102 bin 586 yolcunun giriş yaptığı 'nda girişler koronavirüs tedbirleri kapsamında hassas ve titizlikle yürütülüyor.

    Akın akın geliyorlar! 1 ayda...

    ÜST DÜZEY KORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ DEVAM EDİYOR

    Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının, döneminin gelmesiyle sınır kapılarında gurbetçi hareketliliği yaşanıyor. Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere Kapıkule'den 'ye giriş yapan gurbetçilerin giriş işlemleri korona virüs tedbirleri kapsamında daha hassas yürütülüyor.

    1 AYDA 21 BİN 477 ARAÇ GİRİŞ YAPTI

    'ndan giriş yapan araçlar tek tek dezenfekte ediliyor, gelen tüm yolcuların ateşi ölçülüyor. Haziran ayında 21 bin 477 yolcu aracının giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ayrıca 59 bin 294 bin yabancı uyruklu ve 43 bin 292 Türk uyruklu yolcu olmak üzere toplam 102 bin 586 yolcu giriş yaptı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Gurbetçiler akın akın Türkiye’ye geliyorlar! Sayıları 1 ayda 100 bini geçti…
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