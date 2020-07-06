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    • 07.07.2020 00:00
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    Bursa'daki köpük partisine gözaltı kararı

    Bursa'da Kumsaz sahilindeki köpük partisine yönelik olarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Sahilde makine ile köpük sıkıldığı, etrafta bulunanların da bölgeye akın edip sosyal mesafeyi yok saydığı görüntüler sonrasında üç kişi gözaltına alındı.

    Bursa'daki köpük partisine gözaltı kararı

    Bursa'daki Kumsaz sahilinde köpük partisi yapan tatilcilerin, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü. Görüntülerin ardından Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Sahilde makine ile köpük sıkıldığı, etrafta bulunanların da bölgeye akın edip sosyal mesafeyi yok saydığı görüntüler sonrasında, F.K., S.Ş. ve H.A. gözaltına alındı.

    Emniyetteki sorgularında makineleri denediklerini, o esnada vatandaşların toplandığını dile getiren kişilerden F.K. ve S.Ş. ile ilgili adli ve idari işlem, H.A.'ya ise adli işlem yapıldı.

    Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçundan hakim karşısına çıkarılan 3 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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