Igor Kokoskov kimdir? Fenerbahçe Beko'nun yeni koçu Igor Kokoskov’un kariyeri, başarıları…

2003-2008 yılları arasında Detroit'te görev yapan Kokoskov, 2008'de Phoenix'e transfer oldu ve 2013'e kadar bu takımda asistanlık görevini üstlendi. 2013-14 sezonunda Cleveland Cavaliers, 2014-2015'te de Orlando Magic'te yardımcı antrenörlük yapan Kokoskov, 2015-18 yılları arasında Utah Jazz'ın teknik ekibinin bir parçasıydı. Başarılı çalıştırıcı, 2010 yılında Amerikan vatandaşlığı hakkı da elde etti.



2018-19 sezonu, Igor Kokoskov'un bireysel kariyeri ve Avrupa basketbolu için ayrı bir öneme sahipti. Bu sezonda, daha önce asistan koçluk yaptığı Phoenix Suns'a baş antrenör olarak geçen Kokoskov, Avrupa doğumlu olarak NBA'de çalışan ilk baş antrenör oldu. Kokoskov, 2019 yazında ise Sacramento Kings'e geçti ve burada asistan koçluk kariyerine devam etti.



Koçluk kariyeri NCAA ve NBA'de birçok ilkle dolu olan Kokoskov, milli takımlarda da farklı ve önemli görevlerde yer aldı. 2004-05'te Sırbistan Karadağ Milli Takımı'nda Zeljko Obradovic'in yardımcılığını yapan Kokoskov, 2008-2015 yılları arasında da Gürcistan Milli Takımı'nda baş antrenör olarak çalıştı. Sırp antrenör, Gürcistan ile 2011, 2013 ve 2015 Avrupa şampiyonalarında görev yaptı.





2016'da Slovenya Milli Takımı'nın başına geçen Kokoskov, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda bu ülkeyi altın madalyaya taşıyarak çok büyük bir başarıya imza attı. Kokoskov'un Slovenya'sı, bu şampiyonanın ilk tur grubunda Fransa ve Yunanistan'ı geride bıraktı, ardından sırasıyla Ukrayna, Letonya ve İspanya'yı mağlup ederek finale yükseldi ve bu turda da Sırbistan'ı geçerek mutlu sona ulaştı. Kokoskov yönetimindeki Slovenya, şampiyonada oynadığı dokuz maçı da kazandı.

Igor Kokoskov, 2019 yazında Sırbistan Milli Takımı'nın baş antrenörlük pozisyonuna getirildi ve halen bu görevini de sürdürüyor.