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    • 05.07.2020 23:37
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    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan '' paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı şair ve mütefekkir 'ın ölümünün 12. yıl dönümünde Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında, "Yedi Güzel Adam'dan biriydi... Dilimizin en güçlü şairlerinden ve her şeyden önce içimizden, bize ait olan biriydi... ErdemBayazıt'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

    Bakan Albayrak'tan 'Erdem Bayazıt' paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı şair ve mütefekkir 'ın ölümünün 12. yıl dönümünde Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

    Albayrak paylaşımında, "Yedi Güzel Adam'dan biriydi... Dilimizin en güçlü şairlerinden ve her şeyden önce içimizden, bize ait olan biriydi... ErdemBayazıt'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

    Haberler Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Erdem Bayazıt' paylaşımı
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