Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak şair ve mütefekkir Erdem Bayazıt'ın ölümünün 12. yıl dönümünde Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Albayrak paylaşımında, "Yedi Güzel Adam'dan biriydi... Dilimizin en güçlü şairlerinden ve her şeyden önce içimizden, bize ait olan biriydi... ErdemBayazıt'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.