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    • 05.07.2020 23:12
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    Piknikte yla kardeşini öldürdü

    ’da (60) piknikte av tüfeğiyle oynarken yla kardeşi ’yi (57) vurarak ölümüne sebep oldu. Güvenlik güçleri kazayla kardeşini vuran Cemalettin Türkeli’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Piknikte kazayla kardeşini öldürdü

    Olay bugün akşam saatlerinde Karakoyunlu ilçesi kırsal alanda meydana geldi. Merkeze bağlı Melekli beldesinde oturan 1 çocuk babası ile kardeşi 3 çocuk babası , piknik yapmak üzere Karakoyunlu ilçesi Zülfikar Köyü'nde pikniğe gitti.

    Piknik sırasında bir arkadaşlarına ait av tüfeğiyle şaka yapan Cemalettin Türkeli, yla kardeşi Veli Türkeli'yi vurdu. Yaralı olarak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Veli Türkeli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Güvenlik güçleri kazayla kardeşini vuran Cemalettin Türkeli'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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