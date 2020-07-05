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    • 05.07.2020 23:26
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    Başkan Erdoğan'dan paylaşımı

    Başkan Erdoğan, ve mütefekkir 'ın ölümünün 12. yıl dönümünde Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Edebiyatımızın değerli isimlerinden şair ve mütefekkir Erdem Bayazıt'ı vefatının 12. yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

    Başkan , ve mütefekkir 'ın ölümünün 12. yıl dönümünde Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

    Erdoğan iletisinde, "Edebiyatımızın değerli isimlerinden şair ve mütefekkir Erdem Bayazıt'ı vefatının 12. yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında Bayazıt'ın "Birazdan Gün Doğacak" inin seslendirildiği bir de videoya yer verdi.

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