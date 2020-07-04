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    Bayrağımıza ve şehitlerimize hakaret eden Gazete Müdürü hakkında suç duyurusu!

    Son dakika haberi... AK Parti İlçe Başkanı avukat Aydoğan Ahıakın; Türk bayrağına ve şehitlere hakaret ettiği iddiasıyla Gazete Kadıköy Müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu. Sabah Gazetesi'nden 'ın özel haberi.

    O alçak hakkında suç duyurusunda bulunuldu

    'ın, 'na yaptığı suç duyurusunda; sosyal paylaşım sitesi Twitter'da; "Bayrakları bayrak yapan velev ki ibnelerdir!" ifadelerini kullanan 'nin Türk bayrağına ve şehitlere hakaret ettiği ifade edildi.

    "BU KÖR ZİHNİYETLE MÜCADELEMİZE DEVAM EDİYORUZ"
    Aydoğan Ahıkan; "Şanlı bayrağımıza ve şehitlerimizin aziz hatıralarına hakareti nedeniyle CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin yayın organı Gazete Kadıköy'ün Yazı İşleri Müdürü hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Bu kör zihniyetle mücadelemize devam ediyoruz!" ifadelerini kullandı.

    ÇELEBİ: "BAYRAKLARI BAYRAK YAPAN VELEV Kİ İBNELERDİR.."
    Belediyesi adına çıkan ve Kadıköy Belediye Başkanı avukat Şerdil Dara Odabaşı'nın sahibi olduğu Gazete Kadıköy'ün Müdürü Semra Çelebi skandal paylaşımda bulunmuştu.

    Semra Çelebi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve "Bayrakları bayrak yapan velev ki ibnelerdir! 2014 #onuryürüyüşümüzden #PrideMonth" ifadelerini kullandı.

    Semra Çelebi; söz konusu paylaşımıyla "lezbiyen", "gey", "biseksüel"lerle ilgili çalışmalar yapan eşcinsel sapkınlık projesi LGBT Hareketi'ne destek vermişti.

    KENAN KIRAN/SABAH

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