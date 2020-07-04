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    • 04.07.2020 15:12
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    kimdir, kaç yaşındaydı? ?

    kimdir, kaç yaşındaydı? Bir süredir kanser tedavisi gören Doğa Koleji eski sahibi ? Kanser tedavisi gören Saçaklıoğlu hayatını kaybettikten sonra arama motorlarında Ömer Saçaklıoğlu kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

    Ömer Saçaklıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Ömer Saçaklıoğlu neden öldü?

    kimdir, kaç yaşında? ? Uzun süredir kanser tedavisi gören Doğa Koleji eski sahibi sorusuna yanıt aranıyor. 62 yaşında hastalığı dolayısıyla hayatını kaybeden Ömer Saçaklıoğlu hakkında merak edilenler haberimizde!

    ÖMER SAÇAKLIOĞLU KİMDİR?

    Bir süredir kanser tedavisi gören Saçaklıoğlu, 1958 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren ticari hayatın içerisinde yer alan Ömer Saçaklıoğlu enerji ve tekstil sektörlerinde yer aldıktan sonra Kemerburgaz ve Göktürk'te konut üreterek inşaat sektöründe büyüdü. 2016 yılında Doğa Koleji'ni satın alarak dikkatleri üzerine çeken Ömer Saçaklıoğlu, 2019 yılında okulların girdiği mali darboğazın ardından kurumun yönetimini İTÜ tarafından kurulan vakfa devretmişti.

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