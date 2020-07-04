



EŞİNİ VE YEĞENİNİ KAYBETTİ

Salih Çelik: (Eşi ve yeğeninin cesetlerini teşhis edince gözyaşlarına boğuldu) Hem yeğenimi, hem eşimi kaybettim. Eşim Havva Çelik (55), dokuz senedir bu fabrikada çalışıyordu. Emekliliğine az kalmıştı. Yeğenim Sebahattin Tepeçınar da tanınmaz haldeydi. Sebahattin'e işe gitmemesi için yalvarmıştım bugün, ama gitti. Oğlum askerde. İzin verdiler, gönderiyorlar.

Faik Ün (50): Fabrikada ip sarıyordum. Çok büyük bir patlama oldu. İlk önce ne olduğunu anlayamadım. Patlamanın sesini duydukça dışarı çıkmaya çalıştık. Arka tarafa kaçtık. Tel örgüleri kaldırıp çıkabildik. Bizle beraber çok sayıda kadın çalışanı da çıkarıp kurtardık. Kızım Yasemin Sevinç (26) ve damadım İsmail Sevinç de burada çalışıyor. Onlar yaralı olarak kurtarıldı. Yeğenim Halis Yılmaz (26) ise içeride. Haber alınamıyor.

Ercan Keskin: 45 km. uzaklıkta oturuyorum. Öyle bir patlama oldu ki 19 Ağustos'taki depremi yaşadım, öyle bir andı. Eniştem Nurhan Tarım yaralı kurtuldu, kolları kesildi. Gülistan Tarım ise gözlerinden yaralandı.