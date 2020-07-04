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    • 04.07.2020 11:23
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    Pençe-Kaplan u'nda 3 ’lı terörist etkisiz hale getirildi

    (), "Pençe-Kaplan u'nda tespit edilen 3 ’lı terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

    3 PKK’lı terörist artık yok

    nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Kaplan u'nda 'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, 3 AK-47 piyade tüfeği, 1 M-16 piyade tüfeği, 10 el bombası, 500 M-16 mühimmatı, 2 RPG-7 roketatar ve 3 mühimmat ele geçirildiği belirtildi.

    Haberler Güncel Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
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