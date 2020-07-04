CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan Osman, 30 yıl önceki Piyade Teğmen Toka'nın şehit edilmesi olayını gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Osman, söz konusu olayda kendisiyle birlikte "Hacı Meyri" (Hasan) ve "Mehmet" isimli kişiler olduğunu anlattı. Osman'ın, diğer iki suç ortağının adreslerini vermesi üzerine "Hacı Meyri" isimli şüpheli Raco Kuri (Keli) köyünde "Mehmet" isimli şüpheli ise Raco Şadiyanlı köyünde yakalandı.

Operasyonun devamında "Hacı Meyri"nin (Hasan) Hasan Abdullah olduğu, "Mehmet"in ise Muhammed Muhammed olduğu saptandı.

Zanlıların sorguları Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğünde sürüyor.