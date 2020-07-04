Edinilen bilgiye göre Beykoz'da saat 23.30 sıralarında bir grup, asker uğurlama yasağına rağmen sokaklara dökülüp konvoy düzenledi. Düzenlenen konvoyda yollar kapatıldı, seyir halinde kornalara basılıp yüksek seste müzik açıldı.