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    • 04.07.2020 12:12
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    Son dakika: 'da pes dedirten görüntü: Silahlı, meşaleli, siz ...

    Son dakika haberi... 'da yine "Bu kadarına da pes" dedirten bir olay yaşandı. Yasak olmasına rağmen ndan yine de vazgeçmeyen bir grup ’da trafiği kapatarak yaptı. Konvoy yapıp yol kapatan, meşale yakan ve torpil patlatan grup olay yerine gelen polisten yememek için adeta yalvardı.

    İstanbul'da yine aynı manzara!

    Edinilen bilgiye göre Beykoz'da saat 23.30 sıralarında bir grup, asker uğurlama yasağına rağmen sokaklara dökülüp konvoy düzenledi. Düzenlenen konvoyda yollar kapatıldı, seyir halinde kornalara basılıp yüksek seste müzik açıldı.



    Bununla da yetinmeyen grup arabaların camlarına çıkarak dışarı sarktı. Daha sonrasında grup içinden kişiler meşale yaktı, torpil attı. Yasağa aldırış etmeyen grup kilometrelerce aynı şekilde seyir etti.



    CEZA YEMEMEK İÇİN ADETA YALVARDI
    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine gelerek konvoy yapan gruba uyarıda bulundu. Ceza kesilmesini istemeyen grup adeta polislere yalvardı.



    ARAÇLARIN GEÇTİĞİ YOLA TORPİL ATTILAR
    Meydanı kapatan grup dakikalarca trafiğin akışını engellediler. Asker uğurlaması yapan gençler yolu kapatmayla kalmayıp aynı zamanda araçları geçtiği yola torpil attı.



    Torpil atıldığı esnada vatandaşların sağa sola kaçışması dikkat çekti.

    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da pes dedirten görüntü: Silahlı, meşaleli, sosyal mesafesiz asker uğurlaması...
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