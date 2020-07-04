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    Son dakika: : Normalleşmede pozitif ayrışan ülke olduk

    Son dakika haberi... , Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Albayrak, "Pandemiden etkilenen tüm sektörler için devreye aldığımız kısa çalışma ödeneği hem işvereni rahatlattı hem de çalışanlarımızın haklarını korudu. Salgının etkileri en aza indirilmiş durumda. Normalleşmede pozitif ayrışan ülke olduk." dedi.

    Bakan Albayrak'tan İstanbul'da önemli açıklamalar

    , Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

    Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

    Normalleşme döneminde Türkiye pozitif ayrışan bir ülke oldu. Salının etkisi en aza indirilmiş durumda. Türkiye bu sürecin etkilerini çok daha az yaşayan ve atlatan ülkelerden bir tanesi oldu ve olmaya devam ediyor. Özellikle reel kesim güven endekslerinde ciddi yükselişler sağladık. Büyümenin önemli göstergesi olan PMI endeksinde yükseliş 2018 yılı Şubat ayından bu yana olan en yüksek değere ulaştı. Borsa İstanbul özelinde dünyadaki borsalara kıyasla BİST Mayıs ayında tekrar 100 bin puanın üzerine çıktı ve yılbaşındaki seviyesini aşmış oldu. BİST 100 endeksinde son 11 yılın en güçlü ve en yüksek değer kazancını ortaya koydu. Sadece birkaç tanesini paylaştığım bu göstergeler Türkiye'nin pandemi döneminde ortaya koyduğu performansın, sıkıntılara rağmen, devletimizin hükümetimizin devreye aldığı tüm adımların ne kadar doğru olduğunu ortaya koyuyor.

    HÜSRANA UĞRAYACAKLAR
    Spekülatif kur saldırıları ve yaptırım süreçlerinin üstesinden nasıl geldiğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde pandemi döneminde de birlik ve beraberlik içerisinde üstesinden geleceğiz. 2018 Ağustos'undan beri Türkiye'nin ekonomik krize gireceğini söyleyenler, yazıyorlar, çiziyorlar, ifade ediyorlar. Hep duyuyoruz. Böylesi bir krize maddi, manevi ve siyasi yatırım yapanlar, pandemi dönemimizdeki performansımızla hüsrana uğradı ve uğramaya devam edecek.

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