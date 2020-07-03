Borsa İstanbul'da, Ocak'ta rekor seviyeye yükselen BIST 100 Endeksi, Coronavirüs salgınının etkisiyle Şubat ve Mart'ta sert düşse de ikinci çeyrekte son 11 yılın en iyi çeyreklik performansını sergiledi. Alınan bütün önlemlere rağmen küresel pay piyasalarının büyük çoğunluğu henüz salgın öncesi seviyelerin oldukça uzağında yer alırken, Borsa İstanbul pozitif ayrıştı. Yılın ikinci çeyreğinde 116.524,78 puana çıkan BIST 100 Endeksi'nde, bu dönemde kaydedilen yaklaşık yüzde 30'luk artış, çeyreklik bazda son 11 yılın en güçlü değer kazancına işaret etti.
Borsa İstanbul'daki yükselişle ilgili olarak sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'ye ve piyasalara güvenin her geçen gün arttığını belirterek, "Borsa İstanbul, Nisan-Haziran döneminde yüzde 29.9'luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı. Sermaye piyasaları büyür, Türkiye büyür" ifadesini kullandı. Berat Albayrak, "Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır" diye konuştu.