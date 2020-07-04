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    • 04.07.2020 17:11
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    Son dakika: fabrikasındaki ya ilişkin 3 kişi gözaltında!

    Son dakika haberi... 'nın Hendek ilçesindeki fabrikasında yaşanan ya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. Patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

    Patlamaya ilişkin 3 kişi gözaltında!

    AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.

    Soruşturma kapsamında sorumlu müdür ile 2 ustabaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

    Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

    Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu fabrikasında dün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan larda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

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