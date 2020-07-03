BAĞIRMALAR RİSKİ ARTIRIYOR

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı): "Bu sayıları azaltmak istiyorsak bir şekilde kalabalıklaşmanın ve sosyal mesafenin bozulmasının önüne geçmeliyiz. Bunun için kalabalık toplanmalara sayı sınırı konulmalı. Bir asker uğurlama törenine sınır koymamız gerekir. Çünkü büyük sayılar büyük toplanmalardan çıkıyor. Diyarbakır'da bir taziye evinden 200 vaka, Kars'ta bir nişan yemeğinden 100 vaka, bir asker uğurlama töreninden 58 vaka çıktı. Askere uğurlanma törenlerinin bir diğer tehlikesi de yüksek sesle konuşma. Oradaki insanların müzik sesinden birbirlerine duyamadıkları için yüksek tonda konuşma, şarkı söylemeleri ağızdan çıkan virüs miktarını artırıyor. Düğün salonları, tiyatrolar ve sinemalar da açıldı. Ancak riskleri farklı. Sinema ve tiyatroda insanlar konuşmadan ve bağırmadan oturuyor. Düğün ve nişan salonlarında ise insanlar birbirleriyle konuşuyor, bağırıyor ve şarkı söylüyorlar dolayısıyla risk çok daha yüksek."