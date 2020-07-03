Suriye'de YPG/PKK saflarında yer alarak, hain örgütle "terör kardeşliği" yapan Marksist Leninist Komünist Parti'nin (MLKP) silahlı kanadındaki teröristlerin, "Terör kardeşliğini" yurtiçinde de sürdürdüğü belirlendi. Kars'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 2 ay önce düzenlediği operasyonda öldürülen 7 teröristten biri, MLKP üyesi Serkan Güneş çıktı.

4 yıl önce Suriye'ye giderek PKK/ YPG saflarında çatışmalara katılan, ardından kaçak yollardan Türkiye'ye geçip PKK'nın Serhat eyaleti olarak adlandırdığı Van, Kars, Muş kırsalını kapsayan bölgeye giden teröristin, 2 yıldır bu bölgede olduğu tespit edildi.

Teröristlerin aralarında Kağızman'da Ağustos 2015'de Uzman Çavuş Ali Gökçe (35), 20 Eylül 2016 'da Uzman Çavuş Ahmet Ece (23), 25 Nisan 2017'de Uzman Çavuş Tekin Tekin (26) ve Uzman Çavuş Hüseyin Emre Kul (23), Muş 'un Varto ilçesine bağlı Kayalı köyünde 5 Mayıs 2016'da Uzman Çavuş Bekir Anıl Erdal (26), Erzurum-Ağrı arasındaki Eyüp komu köyü kırsalında 15 Kasım 2017'de Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan (24), Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 31 Ocak 2018'de P. Onbaşı Ali Aydar'ın (21) da bulunduğu 13 kahraman askerimizin katilleri oldukları belirlendi. O katillerden birinin kimliğinin Serkan Güneş (28) olduğu anlaşıldı.

Teröristin 4 yıl önce Suriye'ye giderek PKK/YPG saflarında çatışmalara katıldıktan sonra kaçak yollardan Türkiye'ye sızdığı ve PKK adına eylemlere katıldığı anlaşıldı. Olay, PKK ve MLKP'nin terör faaliyetlerini yurt içinde de birlikte sürdürdüklerini ortaya koydu. (Sabah)