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    • 03.07.2020 18:06
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    Son dakika: 'da fabrikasında şiddetli ! Bakan Koca'dan kritik uyarı

    Son dakika haberi... 'nın Hendek ilçesindeki fabrikasında meydana gelen nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen son dakika haberine göre; Fahrettin Koca havai fişek patlamasında ölü sayısı 4'e yükseldiğini, 1'i ağır 97 kişinin de yaralandığını bildirdi. Başkan Erdoğan, yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Sağlık Bakanı Koca son açıklamasında, "Havai fişek fabrikasındaki patlamada yaralanan hastalarımızdan birini, yanık tedavisi için, helikopter ambulansla, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanemizden İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanemize sevk ettik. Tedavisini yakından takip edeceğiz." dedi.

    Sakarya'da patlama! Bakan Koca'dan uyarı geldi

    'nın Hendek ilçesindeki fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı. Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Fahrettin Koca patlamaya ilişkin son dakika bilgilerini paylaştı. Patlamada 4 can kaybının olduğunu belirten Koca, 1'i ağır 97 kişinin yaralı olduğunu belirtti. 16 hasta ise taburcu edildi. Bakan Koca, '186 kişi çalışıyordu. 100'üne ulaştık, 20'si işe gelmemişti' dedi.

    BAKAN KOCA'DAN UYARI
    Sağlık Bakanı Koca, 'Meteorolojik tahminlere göre, özellikle yakın bölgenin ilk 12 saatinin önemli olduğunu bu anlamda maskeli olunmasını, mümkün mertebe dışarı çıkılmamasını, ev, kapı ve pencerelerin biraz daha kontrollü açılmasını öneriyoruz' dedi.

    Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Havai fişek fabrikasındaki patlamada yaralanan hastalarımızdan birini, yanık tedavisi için, helikopter ambulansla, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanemizden İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanemize sevk ettik. Tedavisini yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Haberler Güncel Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında şiddetli patlama! Bakan Koca'dan kritik uyarı
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