Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Özkan ile avukatları katıldı.

Sanık Özkan, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi. 2009'da girdiği sınavda 23 kişilik kontenjandan 21 kişinin yazılı sınavı kazandığını anlatan Özkan, şunları ifade etti:

"Ben bu sınavdan elendim. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra kazanan kişilerin hepsinin ihraç edildiğini görünce referansımın olmadığına ve bu örgütle alakam olmadığına sevinmiştim. İlçe Emniyet Müdürü ile görüşmem bu örgütle alakam olduğunu göstermez. 2018'de hakkımda düzenlenen raporda ByLock kullandığım tespit edilmemesine rağmen daha sonra kullanılan raporda kullandığım kabul edilmiştir. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Terör örgütü üyesi olmadığım açıktır."

Son sözü sorulan Özkan, beraatini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Ahmet Özkan'a önce "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl hapis verilmesini kararlaştırdı.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında bu cezayı 7 yıl 6 aya çıkaran heyet, ardından sabıkasız oluşu nedeniyle cezasında indirime gittiği Özkan'a 6 yıl 3 ay hapis verdi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, örgütün sözde "Erzurum büyük bölgesi mülkiye yapılanması" içerisinde yer aldığı iddiasıyla açığa alınan Ahmet Özkan hakkında soruşturma başlatıldığı kaydediliyordu.

Özkan'ın ikametinde ve makamında yapılan aramalara yer verilen iddianamede, bir mekanda yemek yerken çekilen fotoğrafta masanın üzerinde örgütün üst düzey yöneticisi Reşit Haylamaz'a ait kitap bulunduğu ve örgütle bağlantılı öğrenci evi olduğu değerlendirilen mekanda diğer örgüt üyeleri ile çekilmiş olduğu değerlendirilen birçok fotoğrafın bulunduğu belirtiliyordu.