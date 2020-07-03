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    • 03.07.2020 15:12
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    : Bakan Albayrak'tan 'daki ya ilişkin açıklama

    haberi... Hazine ve Maliye Bakanı , 'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen ya ilişkin taziye mesajı yayınladı.

    Albayrak'tan Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama

    Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

    Hendek'teki havai fişek fabrikasında yaşanan sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza da Rabbim'den acil şifalar diliyorum. #Sakarya bölge halkına çok geçmiş olsun.



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