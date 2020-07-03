Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama! İşte olay yerinden en yeni görüntüler
Son dakika haberi... Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından peş peşe çarpıcı açıklamalar geldi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım patlama ile ilgili yaptığı açıklamasında 'Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 insan var. Türkiye'de deposu en büyük olan fabrika. Deposunda 110 ton patlayıcı havai fişek olduğunu değerlendiriyoruz' dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gidiyor.
"Bütün ekiplerimiz orada. AFAD, sağlık, itfaiye UMKE, jandarma, emniyet tüm birimlerimiz orada." diyen Kaldırım, "Fabrika etrafında tüm güvenlik tedbirleri alındı. Havai fişek fabrikası olduğu için, patlamalar devam ettiği için şu anda olaya müdahale edemiyoruz. Ben de olay yerine varmak üzereyim." ifadesini kullandı.
Vali Kaldırım, "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 arası insan var ama patlamalar devam ettiği için müdahale edilemiyor. Olayı yakından takip ediyoruz. Bütün çevre güvenliğini aldık, vatandaşların yaklaşmasına müsaade etmiyoruz. Gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
ERDOĞAN TALİMAT VERDİ BAKANLAR BÖLGEYE GİDİYOR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'da patlama yaşanan bölgeye gidiyor.
Alınan bilgiye göre, Soylu, Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla incelemelerde bulunmak üzere havai fişek fabrikasında patlama meydana gelen Hendek'e hareket etti.