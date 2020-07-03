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    • 03.07.2020 15:18
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'daki yaşanan patlamaya ilişkin açıklama

    Son dakika haberi... 'nın Hendek ilçesindeki patlama meydana geldi. Başkan Erdoğan, cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada, "Bu patlama neticesinde, 189 personel içerisinde yaralı sayısı 1'i ağır olmak üzere 74 var. Vefat sayısı da 2. Bu aldığım rakamlar gerek Vali Bey gerek İçişleri Bakanımdan aldığım rakamlardır. Her türlü tedbir alınmış vaziyette. 2 yangın helikopteri ile 1 yangın uçağı çalışıyor." dedi.

    'nın Hendek ilçesindeki patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı.

    BAŞKAN ERDOĞAN SON DURUMU AÇIKLADI
    Başkan Erdoğan, cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada, "Bu patlama neticesinde, 189 personel içerisinde yaralı sayısı 1'i ağır olmak üzere 74 var. Vefat sayısı da 2. Bu aldığım rakamlar gerek Vali Bey gerek İçişleri Bakanımdan aldığım rakamlardır. Her türlü tedbir alınmış vaziyette. 2 yangın helikopteri ile 1 yangın uçağı çalışıyor. 160 dönüm arazide 15 yerleşim alanında bina var. Yerleşim yerlerine de 3 kilometre mesafede. Bu fabrika personel de civar insanları. Temennimiz odur ki bu yaralıların sağlık bir şekilde ailelerine dönmesi ve içeride olan yaralılarla ilgili olumsuz haberler almamaktır. Konuyla ilgili 3 bakanım orada" dedi.

    AKAR'IN LİBYA ZİYARETİ
    Libya'da meşru ve var olan hükümetle aramızdaki çalışmaların ciddi ve kararlılık içinde sürdürülmesi lazım, yapılan iş budur. Savunma Bakanım oraya gitmiş durumda. Orada yapacakları çalışmayla Libya'daki süreci çok daha yakın bir markaj içinde sürdürelim istiyoruz. Libya'da mevcut meşru hükümetle aramızdaki çalışmaları çok ciddi ve kararlılık içerisinde sürdürülmesi lazım.

    İLK YURT DIŞI ZİYARETİ
    Katar ziyareti, şu Kovid-19'dan sonra yurt dışına ilk ziyaretim oldu. Bölge ülkeleri ile olan tüm konuları Sayın Temim ile ele aldık.

    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Sakarya'daki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamaya ilişkin açıklama
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